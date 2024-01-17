Какой будет погода в крещенскую ночь, рассказали псковичам

11:10, 17 января 2024, ПАИ

Какую погоду ожидать псковичам в ночь на Крещение, рассказала в беседе с корреспондентом «АиФ-Псков» начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

Прогнозируется, что крещенская ночь будет довольно морозной. Ожидаются температуры от -3 до -8 и от -5 до -10 градусов. Днём 19 января температурные показатели также будут отрицательными. Кроме того, прогнозируется небольшой снег и ветер со скоростью до 5-7 метров в секунду.

Также морозы продержатся в Псковской области как минимум ближайшую неделю. Однако такими сильными, как в новогодние праздники, они не будут, добавила Тала Нещадимова.

Ранее сообщалось, что определены места, разрешённые для крещенских купаний в Псковской области. Список оборудованных для купания купелей можно посмотреть здесь.

Напомним: как подготовиться к крещенским купаниям, а также кому запрещено купаться в купелях, псковичам рассказали в комитете по здравоохранению Псковской области.