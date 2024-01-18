Более 710 тысяч посетителей принял Псковский музей-заповедник в 2023 году

12:50, 17 января 2024, ПАИ

Порядка 713 тысяч человек побывало в Псковском музее-заповеднике в 2023 году, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

При этом в прошедшем году музей посетило порядка 100 тысяч детей.

Среди молодёжи до 22 лет около 5 700 человек воспользовались «Пушкинской картой» при покупке билетов в культурное учреждение.

По данным пресс-службы, в каталог музейного фонда в течение 2023 года было занесено еще 88 669 музейных предметов. 359 из них были в минувшем году отреставрированы.

Ранее сообщалось, что почти 21 тысяча человек побывали в Псковском музее-заповеднике в новогодние праздники.