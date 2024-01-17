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Культура

Почти 21 тысяча человек посетили Псковский музей-заповедник в новогодние каникулы

Почти 21 тысяча человек посетили Псковский музей-заповедник с 1 по 8 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Более 20 тысяч человек посетили Псковский музей-заповедник в новогодние каникулы. Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Всего за новогодние праздники объекты музея посетило 20 742 человека. При этом 2 393 из них – дети, а это порядка 10% от общего количества посетителей.

Отметим, что одним из посетителей Псковского музея-заповеднике в эти дни стал фигурист Илья Авербух.

Ранее также сообщалось, что псковичи подарили музею 300 новых экспонатов для новогодней коллекции.

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