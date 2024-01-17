Почти 21 тысяча человек посетили Псковский музей-заповедник в новогодние каникулы
Почти 21 тысяча человек посетили Псковский музей-заповедник с 1 по 8 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.
Всего за новогодние праздники объекты музея посетило 20 742 человека. При этом 2 393 из них – дети, а это порядка 10% от общего количества посетителей.
Отметим, что одним из посетителей Псковского музея-заповеднике в эти дни стал фигурист Илья Авербух.
Ранее также сообщалось, что псковичи подарили музею 300 новых экспонатов для новогодней коллекции.
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