Почти 21 тысяча человек посетили Псковский музей-заповедник в новогодние каникулы

12:30, 17 января 2024, ПАИ

Почти 21 тысяча человек посетили Псковский музей-заповедник с 1 по 8 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Всего за новогодние праздники объекты музея посетило 20 742 человека. При этом 2 393 из них – дети, а это порядка 10% от общего количества посетителей.

Отметим, что одним из посетителей Псковского музея-заповеднике в эти дни стал фигурист Илья Авербух.

Ранее также сообщалось, что псковичи подарили музею 300 новых экспонатов для новогодней коллекции.