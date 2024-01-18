В Псковском перинатальном центре усовершенствуют доабортное консультирование

16:39, 17 января 2024, ПАИ

В Псковском клиническом перинатальном центре намерены усовершенствовать доабортное консультирование. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказала главный врач медучреждения Мария Грищук.

«Сейчас мы готовим усовершенствованный проект по доабортному консультированию, чтобы дополнительно поддержать женщину, – уточнила Мария Грищук. – Однако уже сейчас в центре проходит психологическое консультирование женщин, которые задумались об аборте. Вообще в целом перинатальный центр, даже исходя из названия, нацелен на рождение детей, а не на прерывание беременности».

Главврач также упомянула о печальных случаях, когда матери принимают решение отказаться от своего ребёнка. «Таких ситуаций единицы, точно не более десяти», – уточнила Мария Грищук.

Ранее сообщалось, что 40% псковичек отказываются от аборта после беседы с психологом.