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Общество

Адресное информирование избирателей пройдёт в Псковской области с 17 февраля по 7 марта

Адресное информирование избирателей пройдёт в Псковской области с 17 февраля по 7 марта. В эти дни члены избирательных комиссий будут проводить подомовый обход жителей. Они расскажут о проведении выборной кампании и способах голосования, сообщили ПАИ в избирательной комиссии Псковской области.

Ранее председатель облизбиркома Игорь Сопов уточнял, что адресным информированием займутся именно члены УИКов, никто другой, по закону, этого делать не может.

Дополнительное информирование уже проводилось летом 2023 года. Это помогло увеличить явку на выборы губернатора Псковской области.

Также каждый избиратель может позвонить на горячую линию по номеру 8-800-222-72-60 или задать вопросы о выборах на сайте выборы60.рф.

Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Голосование будет трёхдневным: 15, 16, 17 марта. Жители Псковской области смогут принять участие в выборах, используя дистанционное электронное голосование.

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