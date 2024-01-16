Игорь Сопов: Адресное информирование – прерогатива членов УИК

16:51, 16 января 2024, ПАИ

Кто будет осуществлять адресное информирование жителей Псковской области перед выборами президента РФ, рассказал председатель облизбиркома Игорь Сопов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Информированием будут заниматься исключительно члены избирательной комиссии. Никого из волонтёров привлекать не могут. Законодательство строго определяет, кто может заниматься информированием. Волонтёры по закону не могут приходить и вести такую работу. Информирование – это только прерогатива членов избирательной комиссии. У них будут официальное удостоверение, бедж, белая сумка», – разъяснил гость эфира.

Также в период адресного информирования избирателям будут сообщать о том, что придёт член избирательной комиссии, добавил председатель облизбиркома.

«Мы делаем всё возможное, чтобы работа коллег была комфортная, будем информировать наших граждан, что придут не мошенники, а именно те, кто представляет избирательные комиссии, определим телефоны горячий линий в случае каких-то недопониманий. Плюс мы даём определённые рекомендации, например чтобы ходили в присутствии второго члена избирательной комиссии, брали фонарики в тёмное время суток», – добавил Игорь Сопов.

Кроме того, в конце января в течение двух недель для членов УИК пройдёт дополнительное обучение, рассказал он.

«Летом, естественно, проще работать, зимой и ранней весной – сложнее. Но невыполнимых задач нет. Мы намечаем маршруты, есть транспортное обеспечение, телефонная связь оплачивается. Здесь мы всё предусматриваем, минимизируем любой риск и угрозу для членов наших комиссий», – заключил спикер.

Напомним, выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Голосование будет трёхдневным: 15, 16, 17 марта. Жители Псковской области смогут принять участие в выборах, используя дистанционное электронное голосование.