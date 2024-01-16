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Политика

Игорь Сопов: Адресное информирование – прерогатива членов УИК

Кто будет осуществлять адресное информирование жителей Псковской области перед выборами президента РФ, рассказал председатель облизбиркома Игорь Сопов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Игорь Сопов: Адресное информирование – прерогатива членов УИК. Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области

«Информированием будут заниматься исключительно члены избирательной комиссии. Никого из волонтёров привлекать не могут. Законодательство строго определяет, кто может заниматься информированием. Волонтёры по закону не могут приходить и вести такую работу. Информирование – это только прерогатива членов избирательной комиссии. У них будут официальное удостоверение, бедж, белая сумка», – разъяснил гость эфира.

Также в период адресного информирования избирателям будут сообщать о том, что придёт член избирательной комиссии, добавил председатель облизбиркома.

«Мы делаем всё возможное, чтобы работа коллег была комфортная, будем информировать наших граждан, что придут не мошенники, а именно те, кто представляет избирательные комиссии, определим телефоны горячий линий в случае каких-то недопониманий. Плюс мы даём определённые рекомендации, например чтобы ходили в присутствии второго члена избирательной комиссии, брали фонарики в тёмное время суток», – добавил Игорь Сопов.

Кроме того, в конце января в течение двух недель для членов УИК пройдёт дополнительное обучение, рассказал он.

«Летом, естественно, проще работать, зимой и ранней весной – сложнее. Но невыполнимых задач нет. Мы намечаем маршруты, есть транспортное обеспечение, телефонная связь оплачивается. Здесь мы всё предусматриваем, минимизируем любой риск и угрозу для членов наших комиссий», – заключил спикер.

Напомним, выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Голосование будет трёхдневным: 15, 16, 17 марта. Жители Псковской области смогут принять участие в выборах, используя дистанционное электронное голосование.

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