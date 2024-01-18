Женщина выиграла в лотерею более 16 млрд рублей и осталась без семьи

11:45, 18 января 2024, ПАИ

Жительница Великобритании выиграла в лотерею 148 миллионов фунтов стерлингов (по курсу ЦБ РФ это 16 млрд 561 млн 244 тысячи 252 рубля), после чего от неё отказалась семья, сообщает The Sun.

После выигрыша в 2012 году Джиллиан Бэйфорд погасила все семейные долги, отдала сотни тысяч постоянно ввязывающимся в бизнес-авантюры отцу и брату, однако родственники перестали с ней разговаривать, а с мужем и вовсе пришлось развестись.

Женщина ожидала, что деньги сделают всех счастливыми, но родные стали требовательными и жадными. Она рассказала, что отец постоянно претендовал на её долю в бизнесе.

Ранее пскович купил лотерейный билет и выиграл миллион.

Ранее сообщалось, что житель Тюмени стал третьим в истории лотерейным миллиардером в России.