Ещё семь водоёмов планируют расчистить в Псковской области

11:25, 18 января 2024, ПАИ

Семь водоёмов планируют расчистить в Псковской области, рассказал председатель регионального комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«В этом году мы начнём проектирование работ по реке Утроя в Пыталово. Кроме того, у нас есть новый проект, который планируется реализовывать уже с 2025 года. Мы заявились на него с несколькими объектами, среди них – река Гдовка, озеро Тёплое, Пачковка в пределах Печор, Каменка, Малое Усвятское озеро и река Великая в районе Опочки», – отметил Виктор Мусатов.

При этом, по его словам, некоторые реки планируют расчистить, так как рядом с ними находятся культурные объекты. «По Печорам стоит отметить, что сам город уже приводят в порядок, нужно это сделать и с рекой», – заметил Виктор Мусатов.

Напомним, что также глава комитета рассказал о подробностях расчистки реки Псковы.