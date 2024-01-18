Почти 24 тонны наркотиков изъяли российские таможенники за год

14:30, 18 января 2024, ПАИ

23,7 тонны наркотиков изъяли российские таможенники в 2023 году. Это на 23,5 % больше, чем годом ранее, сообщили в Федеральной таможенной службе России.

В частности, было изъято более 20 тонн прекурсоров, 2 432 килограмма наркотических средств, 1 156 килограммов сильнодействующих и почти пять килограммов психотропных веществ.

Всего выявлено 1 160 фактов незаконного перемещения, возбуждено 322 уголовных дела: 155 по статье о контрабанде наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и 167 по статье о контрабанде сильнодействующих веществ.

Ранее российские таможенники обнаружили более тонны кокаина в контейнере из Никарагуа, а в Псковской области изъяли партию гашиша на 800 миллионов рублей.