Более тонны кокаина обнаружили российские таможенники в контейнере из Никарагуа

12:30, 10 января 2024, ПАИ

Более тонны кокаина обнаружили таможенники в Большом порту Санкт-Петербурга в контейнере из Никарагуа, сообщили ПАИ в пресс-службе Федеральной таможенной службы России.

1000 брикетов со спрессованным белым порошком было спрятано в верхней части грузового модуля. Часть брикетов замаскирована под продукцию бренда Dior. Партия наркотического вещества оценивается в 11 млрд рублей.

Экспертиза подтвердила, что в брикетах находится кокаин. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Псковской области изъяли партию гашиша на 800 миллионов рублей, а иностранец пытался провезти почти 200 килограммов гашиша через госграницу.

Напомним, Псковская область заняла первое место в СЗФО по раскрытию преступлений в сфере оборота наркотиков.