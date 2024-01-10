Более тонны кокаина обнаружили российские таможенники в контейнере из Никарагуа
Более тонны кокаина обнаружили таможенники в Большом порту Санкт-Петербурга в контейнере из Никарагуа, сообщили ПАИ в пресс-службе Федеральной таможенной службы России.
1000 брикетов со спрессованным белым порошком было спрятано в верхней части грузового модуля. Часть брикетов замаскирована под продукцию бренда Dior. Партия наркотического вещества оценивается в 11 млрд рублей.
Экспертиза подтвердила, что в брикетах находится кокаин. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Псковской области изъяли партию гашиша на 800 миллионов рублей, а иностранец пытался провезти почти 200 килограммов гашиша через госграницу.
Напомним, Псковская область заняла первое место в СЗФО по раскрытию преступлений в сфере оборота наркотиков.
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