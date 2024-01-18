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Происшествия

Следователи расследуют исчезновение девочки из Порхова

Следователи продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения 11-летней жительницы Порховского района 1 января 2024 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Следователи продолжают расследование уголовного дела по факту исчезновения девочки из Порхова. Фото: ПАИ

По предварительным данным, 11-летняя Маргарита Антипова пропала без вести вечером 1 января 2024 года в деревне Полоное Порховского района.

В настоящее время следователи, сотрудники полиции и спасатели продолжают работать в районе предполагаемого исчезновения малолетней девочки. Для помощи в поиске ребенка привлекли водолазов Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Территория деревни и береговая линия прочесана кинологами с собаками, а дно реки Полонки обследуют водолазы. Следователи отрабатывают все возможные версии произошедшего, подчеркнули в пресс-службе.

Приметы девочки: рост 115 сантиметров, нормальное телосложение, чёрные волосы, карие глаза. Она была одета в оранжевую с чёрным куртку-пуховик, чёрные джинсы, розовые ботинки, белую шапку с помпоном.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Маргариты Антиповой, просят звонить по телефонам 8 (800)-700-54-52 или 112.

Ранее сообщалось, что спасатели нашли верхнюю одежду девочки.

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