Следователи расследуют исчезновение девочки из Порхова

18:05, 18 января 2024, ПАИ

Следователи продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения 11-летней жительницы Порховского района 1 января 2024 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

По предварительным данным, 11-летняя Маргарита Антипова пропала без вести вечером 1 января 2024 года в деревне Полоное Порховского района.

В настоящее время следователи, сотрудники полиции и спасатели продолжают работать в районе предполагаемого исчезновения малолетней девочки. Для помощи в поиске ребенка привлекли водолазов Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Территория деревни и береговая линия прочесана кинологами с собаками, а дно реки Полонки обследуют водолазы. Следователи отрабатывают все возможные версии произошедшего, подчеркнули в пресс-службе.

Приметы девочки: рост 115 сантиметров, нормальное телосложение, чёрные волосы, карие глаза. Она была одета в оранжевую с чёрным куртку-пуховик, чёрные джинсы, розовые ботинки, белую шапку с помпоном.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Маргариты Антиповой, просят звонить по телефонам 8 (800)-700-54-52 или 112.

Ранее сообщалось, что спасатели нашли верхнюю одежду девочки.