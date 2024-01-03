В реке Полонка нашли верхнюю одежду пропавшей в Порховском районе девочки

23:09, 03 января 2024, ПАИ

Продолжаются поиски пропавшей 1 января в деревне Полоное Порховского района Псковской области 11-летней девочки. Об этом сообщил Юрий Семёнов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Вчера в реке нашли верхнюю одежду. Водолазами, прибывшими из Пскова, частично обследовано дно реки. Сегодня работы по поиску ребёнка продолжаются», – написал он.

К поиску девочки подключились водолазы областной службы спасения. Были проведены поисково-водолазные работы в реке Полонка в Порховский районе. Сообщается, что тело не найдено.