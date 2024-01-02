11-летняя девочка пропала в Порховском районе

00:11, 02 января 2024, ПАИ

11-летняя Маргарита Антипова пропала в деревне Полоное Порховского района, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» по Псковской области в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

1 января девочка вышла на прогулку и пропала.

Приметы: рост 115 сантиметров, нормального телосложения, волосы чёрные, глаза карие.

Была одета в оранжевую с чёрным куртку-пуховик, чёрные джинсы, розовые ботинки, белую шапку с помпоном.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Маргариты Антиповой, просят звонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.