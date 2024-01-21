Псковичей предупреждают об опасности схода снега и льда с крыш зданий

18:50, 21 января 2024, ПАИ

Об опасности схода снега и льда с крыш зданий предупредили псковичей в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Псковской области.

Наледь сходит из-за резких перепадов температуры в регионе.

Псковичей призывают не заходить за ограждения опасных участков, не подходить близко к стенам домов и козырькам подъездов. Родителей просят проявлять бдительность и рассказывать детям о правилах безопасности. Руководителям организаций и управляющих компаний, коммунальным службам и владельцам зданий нужно организовать работу по своевременной очистке крыш от снега и наледи. В случае травмирования или гибели человека ответственных могут привлечь к уголовной ответственности.

При возникновении несчастного случая необходимо звонить по телефону экстренных служб 112. На территории Псковской области также действуют телефонные линии СК РФ «Ребёнок в опасности» (123 или 8-911-362-27-78) и телефон доверия (8-981-350-71-57).

Напомним, 22 января в большинстве районов Псковской области пройдёт небольшой снег. Также в некоторых районах ожидается метель, а на дорогах местами появится гололедица.

Отмечалось также, что по территории Северо-Запада будут смещаться циклоны, так что здесь ожидается ветреная и ненастная погода. Кроме того, вместе с облаками и осадками придёт потепление.