Ветреную и ненастную погоду принесут циклоны на Северо-Запад

18:16, 21 января 2024, ПАИ

Какая погода ожидает жителей Северо-Запада России на следующей неделе, сообщает метеоцентр «Фобос».

Отмечается, что по территории Северо-Запада будут смещаться циклоны, так что здесь ожидается ветреная и ненастная погода. Вместе с облаками и осадками придёт потепление, и ко вторнику на юго-западе региона будет температура до 0…+5 градусов. В конце рабочей недели начнётся похолодание: на юго-западе – до –1…–6 градусов, на севере и востоке – до –5…–10 градусов.

В Санкт-Петербурге временами будет идти снег, во вторник и среду переходящий в дожди. Вечером в понедельник местами возможны гололёдные явления. Днём температура ожидается до 0…–3 градусов, во вторник и среду – до +1…+4 градусов.

Напомним, 22 января в большинстве районов Псковской области пройдёт небольшой снег. Также в некоторых районах ожидается метель, а на дорогах местами появится гололедица.