Метель прогнозируют в Псковской области 22 января
Облачная погода ожидается в Псковской области 22 января. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Ночью местами, а днём в большинстве районов пройдёт небольшой снег. Также в некоторых районах ожидается метель. На дорогах местами появится гололедица.
Будет дуть ветер южных направлений: ночью – со скоростью 5-10 метров в секунду, днём – до 15 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от -5 до -10 градусов, днём – от 0 до -5 градусов. Атмосферное давление будет ниже нормы.
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