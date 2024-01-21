Метель прогнозируют в Псковской области 22 января

11:19, 21 января 2024, ПАИ

Облачная погода ожидается в Псковской области 22 января. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ночью местами, а днём в большинстве районов пройдёт небольшой снег. Также в некоторых районах ожидается метель. На дорогах местами появится гололедица.

Будет дуть ветер южных направлений: ночью – со скоростью 5-10 метров в секунду, днём – до 15 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от -5 до -10 градусов, днём – от 0 до -5 градусов. Атмосферное давление будет ниже нормы.