Дружинники поймали псковича при попытке похитить электропровода с чужой дачи
Мужчину, пытавшегося похитить электропровода с чужого дачного участка, поймали в ходе патрулирования сотрудники АНО «Дружина» вместе с представителями УМВД за деревней Черёха в Псковском районе, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
На месте работает следственно-оперативная группа.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также причастность мужчины к аналогичным преступлениям.
Ранее сообщалось, что псковские дружинники обеспечили безопасность граждан на месте возгорания автомобиля в Черёхе.
Кроме того, губернатор Псковской области Михаил Ведерников привёл несколько примеров эффективности работы отряда «Дружина». В частности, он рассказал, как дружинники задержали группу преступников.
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