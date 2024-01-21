Дружинники поймали псковича при попытке похитить электропровода с чужой дачи

19:44, 21 января 2024, ПАИ

Мужчину, пытавшегося похитить электропровода с чужого дачного участка, поймали в ходе патрулирования сотрудники АНО «Дружина» вместе с представителями УМВД за деревней Черёха в Псковском районе, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»













На месте работает следственно-оперативная группа.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также причастность мужчины к аналогичным преступлениям.

Ранее сообщалось, что псковские дружинники обеспечили безопасность граждан на месте возгорания автомобиля в Черёхе.

Кроме того, губернатор Псковской области Михаил Ведерников привёл несколько примеров эффективности работы отряда «Дружина». В частности, он рассказал, как дружинники задержали группу преступников.