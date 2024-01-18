Михаил Ведерников рассказал о задержании «Дружиной» группы преступников

23:38, 17 января 2024, ПАИ

Несколько примеров эффективности работы отряда «Дружина» привёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников в интервью телеканалу «Россия 24» на выставке-форуме «Россия» в Москве, где сегодня прошёл День цифровизации.

«Совсем недавно с помощью «Дружины» задержали группу преступников, которые подозреваются в совершении особо тяжкого преступления. Десятки БПЛА, взлёты которых подавили. И самое главное – помощь в патрулировании, и результаты действительно хорошие. Две тысячи подготовленных человек, которые в любой момент могут встать рядом с сотрудниками правоохранительных органов и оказать действенную помощь», – подчеркнул глава региона.

Ранее сообщалось, что сотрудники АНО «Дружина» стали свидетелями возгорания автомобиля в деревне Черёха Псковского района, после чего содействовали перекрытию трассы рядом с местом происшествия, тем самым обеспечив безопасность граждан.