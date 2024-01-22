Больше ста лет понадобится Госархиву Псковской области для оцифровки всех документов
Больше 100 лет понадобится Государственному архиву Псковской области, чтобы оцифровать все имеющиеся документы, заявила директор учреждения Наталья Исакова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 22 января.
«Чтобы все документы оцифровать, нужно больше 100 лет. Мы храним документы за 300 лет, и оцифровать их за несколько лет – почти невозможно», – сказала Наталья Исакова.
Кроме того, поступают запросы по поводу работы сайта – информационного ресурса Госархива Псковской области, где представлены описи документов, поделилась она. «В настоящее время по техническим причинам сайт недоступен. Мы работаем над его модернизацией, которая по планам займёт порядка двух-трёх месяцев. Как только все процедуры пройдут, мы будем работать, ведь этот сайт нужен не только читателям, но и нам», – отметила Наталья Исакова.
Также предполагается, что сайт может быть доработан для предоставления удалённого доступа к архивным документам. «Однако оцифровать такой большой объём документов достаточно проблематично. Все регионы, которые предоставляют подобные возможности, заказывают это в сторонних организациях», – заключила она.
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