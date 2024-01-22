Больше ста лет понадобится Госархиву Псковской области для оцифровки всех документов

15:25, 22 января 2024, ПАИ

Больше 100 лет понадобится Государственному архиву Псковской области, чтобы оцифровать все имеющиеся документы, заявила директор учреждения Наталья Исакова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 22 января.

«Чтобы все документы оцифровать, нужно больше 100 лет. Мы храним документы за 300 лет, и оцифровать их за несколько лет – почти невозможно», – сказала Наталья Исакова.

Кроме того, поступают запросы по поводу работы сайта – информационного ресурса Госархива Псковской области, где представлены описи документов, поделилась она. «В настоящее время по техническим причинам сайт недоступен. Мы работаем над его модернизацией, которая по планам займёт порядка двух-трёх месяцев. Как только все процедуры пройдут, мы будем работать, ведь этот сайт нужен не только читателям, но и нам», – отметила Наталья Исакова.

Также предполагается, что сайт может быть доработан для предоставления удалённого доступа к архивным документам. «Однако оцифровать такой большой объём документов достаточно проблематично. Все регионы, которые предоставляют подобные возможности, заказывают это в сторонних организациях», – заключила она.