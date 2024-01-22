Новые проекты Госархива Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ

12:11, 22 января 2024, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая итогам работы в 2023 году и новым проектам Государственного архива Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 22 января.

Чем удивит новая экспозиция в музее оккупации и геноцида, сколько гостей посетило экспозицию в прошлом году, какие экспонаты нравятся посетителям больше всего, каковы планы Государственного архива Псковской области на этот год?

Об этом и не только расскажет гостья медиацентра – директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова.