Новые проекты Госархива Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая итогам работы в 2023 году и новым проектам Государственного архива Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 22 января.
Чем удивит новая экспозиция в музее оккупации и геноцида, сколько гостей посетило экспозицию в прошлом году, какие экспонаты нравятся посетителям больше всего, каковы планы Государственного архива Псковской области на этот год?
Об этом и не только расскажет гостья медиацентра – директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова.
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