Испытания уникального сварочного комплекса завершили в Пскове
Комплексные испытания уникальной системы контактной стыковой сварки в Пскове прошли успешно. Об этом сообщил директор по техническому развитию компании «СКТ групп» Павел Николаев в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 22 января.
«Мы действительно возродили производство крупных сварочных комплексов. В настоящий момент заканчиваем комплекс по договору с «Газпромом». Эта установка позволяет сваривать металлические трубы большого диаметра, до 1 420 миллиметров», – отметил гость студии.
«СКТ групп» продолжает работу и над другими сварочными установками. Среди них – рельсосварочное оборудование и трансформаторы, отметил Павел Николаев.
Ранее представители компании сообщали, что предпосылками к восстановлению технологии и возобновлению производства сварочных комплексов стала необходимость строительства новых газопроводов и ремонт существующих в условиях недоступности иностранных сварочных машин.
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