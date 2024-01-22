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Экономика

Испытания уникального сварочного комплекса завершили в Пскове

Комплексные испытания уникальной системы контактной стыковой сварки в Пскове прошли успешно. Об этом сообщил директор по техническому развитию компании «СКТ групп» Павел Николаев в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 22 января.

Производство уникальных сварочных комплексов восстановили в Пскове. Фото из архива «СКТ групп»

«Мы действительно возродили производство крупных сварочных комплексов. В настоящий момент заканчиваем комплекс по договору с «Газпромом». Эта установка позволяет сваривать металлические трубы большого диаметра, до 1 420 миллиметров», – отметил гость студии.

«СКТ групп» продолжает работу и над другими сварочными установками. Среди них – рельсосварочное оборудование и трансформаторы, отметил Павел Николаев.

Ранее представители компании сообщали, что предпосылками к восстановлению технологии и возобновлению производства сварочных комплексов стала необходимость строительства новых газопроводов и ремонт существующих в условиях недоступности иностранных сварочных машин.

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