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Общество

Производство уникальных сварочных комплексов восстановлено в Пскове

Производство системы контактной стыковой сварки началось в Пскове на базе предприятия «СКТ групп». Об этом сообщается на сайте компании.

Производство уникальных сварочных комплексов восстановлено в Пскове. Фото: «СКТ групп»

«Предпосылками к восстановлению технологии и возобновлению производства сварочных комплексов стала необходимость строительства новых газопроводов и ремонт существующих. Иностранные сварочные машины, которые ранее применялись, сейчас недоступны и по качеству шва существенно уступают нашему комплексу. Кроме того, в отрасли существенно сокращается количество высококвалифицированных сварщиков», – говорится в сообщении. 

Коллектив «СКТ групп» разработал, изготовил и представил модернизированный комплекс «Север 1» как первую машину в серии. Она будет проходить дальнейшую модернизацию, доработку и широко применяться в проектах ПАО «Газпром».

«Проведена полная модернизация машины, заменена электрическая и гидравлическая часть, система управления выполнена на современных компонентах. Сварочные швы, выполненные машиной, соответствуют всем требованиям «Газпрома» к качеству стыковых соединений», – отметил главный конструктор ООО «СКТ групп» Павел Чекирда.

Возобновление работ по созданию и обслуживанию сварочных комплексов означает возрождение псковского предприятия «Электросвар».

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