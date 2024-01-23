Детсады и вузы обяжут разместить флаг России на фасадах
На зданиях и территориях всех учебных заведений на постоянной основе и в обязательном порядке разместят флаги России. Такой законопроект, разработанный в Госдуме, поддержало правительство. В ближайшее время он будет внесен в парламент, сообщает газета «Известия».
По действующим правилам постоянно размещать государственный флаг следует только на зданиях общеобразовательных организаций — школ, гимназий, лицеев. Теперь законодательная инициатива распространяет это правило на детские сады, колледжи и университеты.
Автор законопроекта, председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова рассказала, что любые образовательные организации могут вывешивать флаги по собственному решению, теперь же планируется это сделать обязательным. «Дети, начиная с дошкольного возраста, уже знакомы с символикой нашего государства. И студенты, заходя в свою образовательную организацию, должны видеть триколор», — сказала она.
Законопроект разработан с целью формирования у детей и молодежи на всех этапах образовательной деятельности общероссийской гражданской идентичности и патриотизма.
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