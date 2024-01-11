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Общество

Продажу безалкогольного пива подросткам могут запретить в России

Комитет Госдумы по охране здоровья предложил запретить продавать подросткам безалкогольное пиво. Депутаты разработали законопроект, который направили в правительство для получения отзыва, сообщают «Известия».

продажу безалкогольного пива подросткам предлагают запретить. Фото: ПАИ.

На данный момент запрет на продажу распространяется на алкоголь, который содержит более 0,5% этанола. Безалкогольное пиво варят так же, как и обычное, уточняется в пояснительной записке. Этанол из напитков удаляют посредством технологии мембранной фильтрации или выпаривания. При этом в данном процессе разрешают использовать специальные дрожжи, которые могут оставлять в напитках незначительные частицы этанола. «Поэтому такие напитки нельзя считать полностью очищенными от спирта», — отмечается в пояснительной записке.

Изменения могут вступить в силу 1 сентября 2024 года. За продажу алкоголя несовершеннолетним, согласно КоАП, юридическому лицу грозит штраф до 500 тысяч рублей.

Отметим, в России до 203 года планируют сократить потребление спиртного до 7,8 литра на человека, сейчас этот показатель составляет 8,9 литра. Снижение потребления алкоголя, по мнению экспертов, должно привести к сокращению заболеваемости, инвалидности и и снижению смертности. Ранее правительство России приравняло алкогольное мороженое и десерты к спиртному.

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