Концерт-шоу «У цыганского шатра» пройдет в Пскове

13:43, 23 января 2024, ПАИ

Концерт-шоу «У цыганского шатра» лауреата всероссийских и международных танцевальных и вокальных конкурсов, уникального санкт-петербургского коллектива – Театра цыганского танца и песни «Шатрица» состоится в Пскове, в Доме офицеров, 27 февраля в 19:00. Об этом ПАИ сообщила художественный руководитель театра Ольга Смирнова.

«Безудержное веселье и море положительных эмоций от встречи с цыганским искусством гарантирую! Ждем вас 27 января», – отметила Ольга Смирнова, приглашая псковичей и гостей города на культурное мероприятие.

В исполнении театра «Шатрица» – любимые всеми произведения цыганского фольклора и яркие танцы. Приглашенный гость концерта – ансамбль испанского танца Primavera представит танцы испанских цыган, фламенко и авторские постановки на основе техники и пластики испанских танцев.

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