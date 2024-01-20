Легендарная «Ленинградская» и «Мой не мой»: афиша событий предстоящей недели

12:09, 21 января 2024, ПАИ

Легендарная седьмая («Ленинградская») симфония Дмитрия Шостаковича , премьера спектакля «Мой не мой», корабль викингов, история бирюлек, новая киноадаптация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» и нейро-мак-встреча: с культурными событиями предстоящей недели вас знакомит проект «ПАИ. Афиша».

День студента в Псковском музее

Что: эксклюзивная программа.

Где: главное здание музея, ул.Некрасова, 7; Двор Постникова, ул. О. Кошевого, 2; Псковский кремль, ул. Кремль, 4.

Когда: 25 января в 14:00, 15:00, 16:00.

Псковский музей-заповедник приготовил ко Дню студента эксклюзивную насыщенную программу. Так, в главном здании музея, расположенном на улице Некрасова, 7, 25 января в 14:00 пройдёт экскурсия «Тварный мир в церковной символике».

«Участники смогут по-новому взглянуть на псковские иконы и увидеть детали, на которые не всегда обращают внимание при знакомстве с образами», – отмечают организаторы.

Во Дворе Постникова на улице О. Кошевого, 2 в 15:00 будет представлена новая программа «Гроза двенадцатого года», посвящённая Бородинской битве. Здесь гости узнают о ходе Отечественной войны, соотношении противоборствующих сил, выдающихся полководцах двух армий, а также смогут воссоздать события Бородинского сражения на карте.

А в Псковском кремле на улице Кремль, 4 в 16:00 студентов ждёт историческая игротека. «В ходе программы участники узнают, какая игра была дедушкой современных шашек, смогут побегать по кораблю викингов, познакомиться с историей бирюлек и игрой из далёкой Индии», – проинформировали в музее.

Программы доступны по «Пушкинской карте». Справки по телефону (+7 8112) 29-22-59.

«Мой запущенный сад»

Что: персональная выставка Ольги Окуневой.

Где: Дом офицеров, Псков, ул. Комдива Кирсанова, 5.

Когда: 25 января в 18:00

Дом офицеров приглашает псковичей и гостей города на персональную выставку современной российской художницы Ольги Окуневой «Мой запущенный сад».

«Ольга Окунева изучала искусство в художественной школе в Иванове, затем училась в Театральной академии Санкт-Петербурга. В основном занимается живописью, графикой и иллюстрированием. Ольга Окунева всю жизнь творит. Мастерская для неё дом. И неважно, где он – в родном Владимире или в Афинах, где раньше жила художница. Картины Ольги Окуневой поэтичны и ассоциативны. Художница заполняет пространство картины символическими фигурами, узорами, причудливыми растениями», – отмечают организаторы.

«Мой не мой»

Что: премьера спектакля Дмитрия Месхиева.

Где: Псковский театр драмы им. А. С. Пушкина, ул. Пушкина, д. 13.

Когда: 27 и 28 января в 19:00.

Псковский театр драмы им. А. С. Пушкина 27 и 28 января приглашает на премьеру спектакля «Мой не мой» по мотивам современной пьесы Андрея Иванова «С училища». Постановку осуществил художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Месхиев.

«Слабовольный гуманитарий Сережа имеет большие амбиции, но преподает философию в ПТУ. Однажды он соглашается принять участие в сомнительном пари – сможет ли он соблазнить свою ученицу Таньку? Так завязывается история взаимной зависимости нескольких людей, бесконечно далёких друг от друга по мировоззрению и социальному статусу. И неясно, чего в этой зависимости больше – любви или ненависти. Бытовая комедия превращается в криминальную драму, но «Мой не мой» – не то и не другое, а притча об ускользающем счастье как воздаянии за совершённое зло», – характеризуют постановку в театре.

Билеты на эту премьеру уже распроданы.

Также 27 января в 19:00 театр приглашает на премьеру спектакля-концерта «Гимн любви» и 28 января в 19:00 на премьеру спектакля «Посвящается Я…».

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Седьмая («Ленинградская») симфония Дмитрия Шостаковича

Что: концерт, приуроченный к 80-летию со дня первого исполнения седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде.

Где: Псковская областная филармония, г. Псков, ул. Некрасова, 24.

Когда: 28 января в 17:00.

В Большом концертном зале Псковской областной филармонии в честь 80-летия снятия блокады прозвучит легендарная седьмая («Ленинградская») симфония Дмитрия Шостаковича. Исполнители: Губернаторский симфонический оркестр Псковской области, участники арт-резиденции для музыкантов из Китая, играющих на медных духовых инструментах. Дирижёр – Алексей Репников.

«Псковичи и гости города могут прикоснуться к этой великой музыке и почтить память жителей непокорённого города на Неве», – отмечают организаторы.

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Большой брасс-концерт

Что: уникальный концерт с участием российских и китайских музыкантов.

Где: Псковская областная филармония, Псков, ул. Некрасова, д. 24.

Когда: 27 января в 17:00.

Филармония ждёт гостей на большой брасс-концерт с участием российских и китайских музыкантов. Он станет центральным событием Международного фестиваля медных духовых инструментов (художественный руководитель фестиваля – Алексей Репников). В рамках фестиваля будет работать арт-резиденция для молодых китайских музыкантов из Центральной Пекинской консерватории, а также для их соотечественников, обучающихся на медных духовых в Петербургской и Петрозаводской консерваториях. Вместе с молодыми китайскими музыкантами в концерте примут участие их наставники – профессиональные российские исполнители с большим концертным опытом из ансамбля «Русский брасс»: Михаил Хасин, труба (Михайловский театр), Юрий Фокин, труба (Мариинский театр), Дмитрий Воронцов, валторна (Мариинский театр), Михаил Селиверстов, бас-тромбон (оркестр LVS (La VoceS trumentale), Нижегородский театр оперы и балета), Николай Слепнев, туба (Мариинский театр).

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Концерт Елены Ваенги

Что: встреча с любимой певицей.

Где: Псковская областная филармония, Псков, ул. Некрасова, д. 24.

Когда: 24 января в19:00.

«Каждое выступление Елены Ваенги – спектакль, глубокий монолог со зрителем. «Шопен», «Девочка», «Королева», «Нева», «Аэропорт»... Эти и многие другие песни нашли свой путь к сердцу зрителей, потому что каждый может увидеть в них свою историю», – отмечают организаторы.

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«…Я говорю с тобой под свист снарядов»

Что: поэтические чтения.

Где: актовый зал библиотеки имени Курбатова, г. Псков, ул. Профсоюзная д. 2, 1-й этаж.

Когда: 24 января с 12:00 до 14:00.

В актовом зале библиотеки имени Курбатова пройдут открытые поэтические чтения «…Я говорю с тобой под свист снарядов», посвящённые 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады. «Приглашаем псковичей и гостей города принять участие в важном для каждого из нас мероприятии, на котором прозвучат отрывки из дневников и стихотворения, посвящённые подвигу города-героя Ленинграда, музыкальные композиции детской вокальной студии «Позитив», а также литературно-музыкальная композиция «Страницы блокадного Ленинграда» в исполнении студентов Псковского областного колледжа искусств», – проинформировали в библиотеке.

«Любопытный слонёнок»

Что: спектакль.

Где: Псковский областной театр кукол, Псков, ул. Конная, 3.

Когда: 27 января в 12:00 и 14:00.

Псковский театр кукол приглашает на увлекательное приключение – спектакль «Любопытный слоненок». «Если вы устали от бесконечных «почему?», «откуда?» и «зачем?» от ваших детей, значит, самое время призвать на помощь силу искусства и прийти на спектакль «Любопытный слонёнок». Это самая подходящая история для любознательных детей. Наивный и добрый Слонёнок был страшно любопытен и ответы на все свои вопросы искал, странствуя по опасным джунглям! Но в театре кукол путешествие в Африку будет совершенно безопасным для ваших малышей, чего не скажешь про героя нашей истории», – отмечают в театре.

Продолжительность спектакля – 40 минут. Телефон кассы: 8-921-212-65-54

Что: выставка.

Где: музей-заповедник «Изборск», выставочный зал, Изборск, ул. Печорская, 37.

Когда: с 10:00 до 17:00 (кроме понедельников).

Познакомиться с многообразием художественных промыслов, глиняной и деревянной народной игрушкой на выставке «Русская зима» приглашает музей-заповедник «Изборск». Выставка познакомит зрителей с современной живописью на тему зимы, предметами этнографии и декоративно-прикладного искусства, самобытной культурой Русского Севера.

«Одним из характерных образцов является каргопольская игрушка из фондов Мурманского областного краеведческого музея. Это традиционный художественный промысел в Архангельской области. Гончары лепили игрушки скорее для собственного удовольствия, чем ради заработка. Здесь вы увидите берегиню, медведя и богатыря, а также фантастических существ Полкана и Тянитолкая», – отмечают организаторы выставки.

Телефон: (8 8112) 33-16-17.

Также Изборский музей 27 и 28 января с 14:00 до 16:00 вновь ждёт гостей на художественные мастер-классы. Они пройдут в мастерской в доме купца Шведова (улица Печорская, 32), гости смогут скопировать пейзаж «Иней» работы Павла Мельникова или попробовать себя в качестве живописца и создать самостоятельные композиции.

Предварительная запись по телефону 8-921-219-84-70.

Нейро-мак-встреча с Татьяной Лозиной

Что: арт-терапия.

Где: креативное пространство «Лофт», г.Псков, ул.Спортивная, 1.

Когда: 25 января в 18:30.

Креативное пространство «Лофт» призывает не пропустить первую в этом году нейро-мак-встречу, на которой будут создавать позитивный настрой на весь 2024 год с помощью таких инструментов арт-терапии, как нейрографика и метафорические карты.

Купить билеты (или у администратора «Лофта»).

Также 27 января с 11:00 в креативном пространстве «Лофт» и 28 января в 11:00 в центре «Баланс в теле» (ул. Владимирская, д. 8) вас ждут на «Зимнюю аромагию».

«Вы погрузитесь в мир прекрасных, натуральных и чистейших ароматов самой природы, узнаете о массе возможностей натуральных эфирных масел, а также сможете пробовать полезные кулинарные вкусняшки с эфирными маслами», – гарантируют организаторы.

Предварительная регистрация обязательна. По всем вопросам звоните по телефону +7-921-217-60-79.

«У цыганского шатра»

Что: концерт-шоу театра цыганского танца и песни «Шатрица».

Где: Дом офицеров, г. Псков, ул. Комдива Кирсанова, 5.

Когда: 27 января в 19:00.

Дом офицеров приглашает на концерт-шоу «У цыганского шатра» лауреата всероссийских и международных танцевальных и вокальных конкурсов, уникального Санкт-Петербургского коллектива – театра цыганского танца и песни «Шатрица». «На сцене прозвучат самые известные и любимые песни русских цыган, которые вы слышали в детстве и в юности в замечательных кинофильмах и на цыганских концертах. Талантливые танцовщицы покорят ваши сердца. Уверены, вам захочется спеть вместе с нами!» – отмечают участники коллектива.

Приглашённый гость – ансамбль испанского танца PRIMAVERA. Продолжительность – 2 часа 20 минут с антрактом.

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Также Дом офицеров ждёт гостей на юбилейный концерт «Волшебных звуков мир» народного самодеятельного коллектива вокальной студии «Признание», который состоится 28 января в 14:00.

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Кинопремьера

Что: драма, фэнтези «Мастер и Маргарита».

Где: «Silver Cinema Псков», дер. Борисовичи, ул. Завеличенская, 23.

Когда: с 25 января.

В кинотеатре «Silver Cinema Псков» 25 января выходит в прокат новая адаптация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Над проектом работали режиссёр Михаил Локшин и сценарист Роман Кантор – дуэт, создавший в 2020 году сверхуспешную новогоднюю мелодраму «Серебряные коньки», которую позже купил Netflix. Главные роли в картине исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, в роли Воланда – немецкий актёр Аугуст Диль («Бесславные ублюдки», «Тайная жизнь»). В картине также собран потрясающий ансамбль второплановых российских артистов: Юрий Колокольников, Алексей Розин, Полина Ауг, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Евгений Князев, Дмитрий Лысенков, Игорь Верник, Марат Башаров.

Сеансы 25 и 26 января в 12:55, 15:30, 16:30, 18:35, 19:35, 21:40

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