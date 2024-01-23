Сервис-агрегатор для предпринимателей запустили в России

18:45, 23 января 2024, ПАИ

Сервис-агрегатор «Имущество для бизнеса» с информацией о доступном имуществе различных форм собственности для предпринимателей официально заработал в России, следует из информации на сайте «Мой бизнес».

Ранее информацию о свободном имуществе можно было получить только в МФЦ или заказав выписку через портал «Госуслуги».

В базе сервиса собрано более 48 тысяч свободных объектов, она постоянно дополняется информацией из 85 регионов страны и более чем 7,5 тысячи муниципальных образований.

С помощью нового сервиса предприниматели могут подобрать помещение или земельный участок для покупки или аренды, в том числе на льготных условиях. Также в базе есть специальный раздел с участками и помещениями, которые подходят для турбизнеса.

Поиск работает во всех регионах России, при этом у каждого предложения есть ссылки и контакты для связи.

Отметим, что поддержка бизнеса осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что в Пскове организовали серию тренингов «Азбука предпринимателя» для переселенцев из-за границы.

Напомним, что бизнес-миссии планируют организовать между Псковской областью и Белоруссией в ближайшее время.