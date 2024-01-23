Сервис-агрегатор для предпринимателей запустили в России
Сервис-агрегатор «Имущество для бизнеса» с информацией о доступном имуществе различных форм собственности для предпринимателей официально заработал в России, следует из информации на сайте «Мой бизнес».
Ранее информацию о свободном имуществе можно было получить только в МФЦ или заказав выписку через портал «Госуслуги».
В базе сервиса собрано более 48 тысяч свободных объектов, она постоянно дополняется информацией из 85 регионов страны и более чем 7,5 тысячи муниципальных образований.
С помощью нового сервиса предприниматели могут подобрать помещение или земельный участок для покупки или аренды, в том числе на льготных условиях. Также в базе есть специальный раздел с участками и помещениями, которые подходят для турбизнеса.
Поиск работает во всех регионах России, при этом у каждого предложения есть ссылки и контакты для связи.
Отметим, что поддержка бизнеса осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Ранее сообщалось, что в Пскове организовали серию тренингов «Азбука предпринимателя» для переселенцев из-за границы.
Напомним, что бизнес-миссии планируют организовать между Псковской областью и Белоруссией в ближайшее время.
Бесконтактную выдачу книг планируют сделать в библиотеке в бывшем здании «Октября» в Пскове