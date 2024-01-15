Бизнес-миссии планируют организовать между Псковской областью и Белоруссией

14:17, 15 января 2024, ПАИ

Бизнес-миссии планируют организовать между Псковской областью и Белоруссией в ближайшее время, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём первом интервью этого года, которое он дал телеканалу «Первый Псковский».

По словам Михаила Ведерникова, он на выставке-форуме «Россия» в Москве договорился с заместителем премьер-министра Белоруссии Игорем Петришенко и чрезвычайным и полномочным послом Белоруссии в РФ Дмитрием Крутым о том, что в ближайшее время будут сформированы бизнес-миссии Псковской области и Белоруссии. «Коллеги к нам приедут, мы повозим их по предприятиям, пообщаемся. А наш бизнес поедет туда. Всё-таки задача кооперации и импортозамещения стоит очень остро, тем более что у нас здесь логистическое плечо совсем небольшое», – отметил глава региона.

Со всеми новостями из первого интервью Михаила Ведерникова в 2024 году, которое он дал телеканалу «Первый Псковский», можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.