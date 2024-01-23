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Общество

Ярмарку на улице Пушкина в Пскове планируют сделать круглогодичной

Ярмарка на улице Пушкина будет работать в Пскове не только зимой, но и в остальные сезоны года. Планируется, что в будущем она станет круглогодичной, заявил глава города Борис Елкин в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Ярмарку на улице Пушкина в Пскове планируют сделать круглогодичной. Фото: ПАИ

«Будем стараться проводить её ежегодно в разных тематиках: весенняя, осенняя, зимняя. Конечно, будем чередовать наполнение, потому что есть сезонные товары, которые появляются в разное время. Хотелось бы, и, в принципе, это в планах, чтобы она стала круглогодичной», – отметил Борис Елкин.

Он отметил, что это нужно для того, чтобы местные жители и туристы знали, куда приходить, чтобы купить товары местных производителей.

Упор на ярмарке сделан на местных производителей, отметил Борис Елкин. «Товары, которые там представлены, – это наши местные производители. В том числе подарочная и сувенирная продукция. Многой продукцией из Псковской области интересуются уже и за пределами области. Производители уже организовывают доставку за пределы региона, чтобы все могли воспользоваться», – отметил он.

Борис Елкин заметил, что пропускная способность ярмарки на улице Пушкина в новогодние праздники увеличилась по сравнению с предыдущим годом. «Локация себя оправдала. Пропускная способность тоже увеличилась. Больше стало и объектов притяжения. Ярмарка продолжает свою работу, она проходила и на новогодних праздниках достаточно успешно. Общались с постояльцами – все довольны. Были определённые моменты, но мы их решаем в рабочем режиме. Многие высказали пожелание, чтобы туда привозили экскурсионные группы», – отметил Борис Елкин.

Глава города обратил внимание на то, что во многом ярмарка создана именно для того, чтобы поддерживать местных предпринимателей. «Мы же понимаем, что это жители нашей области, <...> надо им всячески помогать в развитии, чтобы выходить на новый, не побоюсь этого слова, общероссийский уровень», – подчеркнул гость студии.

Ранее в администрации города сообщили о планах создать на улице Пушкина точку притяжения для жителей и гостей города. Улицу Пушкина оформят по примеру улицы Никольской в Москве. Обустройство центра города стало возможным благодаря победе во всероссийском конкурсе с проектом «Сердце Пскова».

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