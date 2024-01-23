О перспективах развития технологии «Госключа» в регионе рассказали псковичам

17:32, 23 января 2024, ПАИ

Какие перспективы развития федерального проекта «Госключ» могут быть в Псковской области, рассказали начальник управления цифрового развития и связи правительства региона Виталий Рахманов, директор МФЦ Псковской области Ольга Степанова, генеральный директор регионального фонда инвестиционного развития Екатерина Ершова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 23 января.

«Госключ» расширяет и будет расширять возможности наших граждан полностью безбумажного общения с государством. Практически из любой точки мира можно решать свои проблемы. Если до этого при оформлении государственных услуг требовалось личное участие, то теперь сервис позволяет исключить приход человека в госструктуры и получить услугу дома», – отметил Виталий Рахманов.

Отмечается, что за две недели в региональный МФЦ уже обратились 20 человек для получения сертификата электронной подписи. В частности, псковичи обращались за получением электронной подписи по вопросам подачи документов на кадастровый учёт, регистрацию ИП, закрытие ИП.

«Перечень услуг постоянно расширяется. В дальнейшем планируется развить технологию «Госключа» на всей территории Псковской области. Это удобно для граждан, бесплатно и не теряется время – в любой момент можно получить ту или иную госуслугу», – подчеркнула Ольга Степанова.

Основной массив обращений к госуслугам связан с вопросами по недвижимости – более 60 %. При этом решение регистрировать сделки с недвижимостью цифровой подписью давно апробировано в банках.

«Основной посыл в том, чтобы люди пробовали с помощью электронного сервиса упрощать себе жизнь. В первую очередь, нужно популяризировать ресурс для людей, которые хотят провести какие-то сделки с недвижимостью на расстоянии. Ведь это решение позволяет на сайте Росреестра проводить сделки, даже если участники в разных субъектах. За этим будущее», – подчеркнула Екатерина Ершова.

При этом она отметила, что должен пройти период, чтобы это стало нормой, а не исключением.

Ранее сообщалось, что псковичи с помощью «Госключа» смогут дистанционно подписывать документы и получать услуги.