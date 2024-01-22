Псковичи с помощью «Госключа» смогут дистанционно подписывать документы и получать услуги

19:00, 22 января 2024, ПАИ

Жители Псковской области с помощью «Госключа» [приложение Минцифры РФ для подписания юридически значимых документов в электронном виде] смогут дистанционно подписывать документы и получать услуги. Это стало возможным благодаря тому, что МФЦ Псковской области вошёл в соответствующий федеральный пилотный проект, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

В приложении можно бесплатно получить сертификат и сформировать усиленную квалифицированную или неквалифицированную электронную подпись (УКЭП или УНЭП). Сертификат УНЭП могут получить все желающие, у кого есть подтвержденная учётная запись на портале «Госуслуги» с внесённым номером телефона.

Для получения сертификата УКЭП будет необходимо наличие загранпаспорта нового образца (со сроком действия на десять лет) и смартфон с NFC-модулем или данные, которые зарегистрированы в Единой биометрической системе. Если зарегистрированной биометрии и загранпаспорта нового образца не имеется, то гражданин России старше 14 лет может пройти очную идентификацию в офисе МФЦ в Пскове на улице Белинского, 77а.

В «Госключе» можно получить доступ к целому ряду значимых услуг после формирования УКЭП. В частности, можно зарегистрировать бизнес или закрыть ИП, подать заявление о постановке недвижимости на кадастровый учёт или регистрации права собственности, получить выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков, подписать ипотечный кредит и договор о покупке недвижимости в новостройке в банках и у застройщика и многое другое.

Если все требуемые условия соблюдены, то сертификат можно получить самостоятельно без посещения МФЦ. Для начала надо скачать приложение «Госключ», зарегистрироваться с помощью своей учётной записи «Госуслуг» и оформить сертификат УНЭП. После этого необходимо в разделе «Настройки» нажать «Получить сертификат» и получить сертификат УКЭП ФЛ. После завершения процедуры можно будет подписывать документы.

Ранее сообщалось, что 50 миллионов россиян стали подписчиками госпабликов.

Напомним, что реестр согласий на обработку персональных данных россиян и накопленных о них коммерческих сведений появится на «Госуслугах». Запустить проект планируется в 2025 году.

Также сообщалось, что по предъявлении QR-кода в приложении «Госуслуги» можно будет сесть в поезд.