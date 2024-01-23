Сувенирную продукцию с малышами-барсиками разработали в Пскове

18:14, 23 января 2024, ПАИ

Сувенирную продукцию с барсиками разработали в Пскове, заявил глава города Борис Елкин в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«В перспективе мы отправим их в продажу. У нас есть туристский информационный центр, где мы реализовываем такую сувенирную продукцию», – пояснил глава Пскова.

Он отметил, что сувенирная продукция – это один из элементов улучшения туристической привлекательности.

«Если гости города приедут и заберут с собой сувениры, то они будут вспоминать о том месте, где были. А если кто-то на работе или дома увидит сувенир, будет спрашивать, откуда такой замечательный сувенир, и захочет тоже к нам приехать. А мы всех будем рады видеть», – отметил Борис Елкин.

Напомним, в конце декабря 2023 года в ключевых местах Пскова появились десять бронзовых барсиков. Их появление в Пскове стало возможно благодаря проекту «Сердце Пскова».