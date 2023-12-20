Малыши-барсики появились в историческом центре Пскова
Маленькие бронзовые фигурки барсиков – символа Пскова – появились в историческом центре города, рассказали ПАИ в пресс-службе муниципалитета.
Всего их десять, размещены они в ключевых местах и связаны с ними «изюминками». Например, у барсика, который появился у театра, есть театральные маски. У барсика на набережной Великой – матросская бескозырка.
«Адреса мы называть не будем. Так интереснее будет находить барсиков», – отметили в администрации Пскова.
Появление барсиков анонсировал глава Пскова Борис Елкин. Напомним, в рамках президентского нацпроекта по развитию туризма Псков получил из федерального бюджета 130 млн рублей на реализацию проекта «Сердце Пскова», частью выполнения которого и являются эти барсики.
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