Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Михаил Ведерников и банк «Россия» договорились о партнёрстве в развитии Псковской области

Соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие Псковской области, заключило правительство региона с банком «Россия». Документ подписали губернатор Михаил Ведерников и председатель правления банка Кирилл Кривощёков в ходе рабочей встречи сегодня, 23 января, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Михаил Ведерников и банк «Россия» договорились о партнёрстве в развитии Псковской области. Фото здесь и далее: пресс-служба регионального правительства

Стороны договорились развивать сотрудничество в вопросах социально-экономического развития Псковской области, реализации инвестиционных программ и проектов, укрепления экономического и промышленного потенциала региона.

По словам Кирилла Кривощёкова, Псковская область – это регион с большим экономическим потенциалом в сферах туризма, сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности. Это также один из ключевых транспортных узлов Северо-Западного федерального округа, соседствующий с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. Партнёрство банка и региона создаст новый импульс для экономического роста и процветания Псковской области, отметил он.

Напомним, АБ «Россия» начал работу в июне 1990 года в Санкт-Петербурге и является одним из первых российских частных банков. Он ведёт деятельность в 32 регионах России и имеет представительство в Белоруссии. Банк входит в число первых 20 кредитных организаций РФ, занимая 14-е место по объёму активов.

Ранее сообщалось, что инвесторы в Псковской области смогут получить компенсацию расходов на создание зарядной инфраструктуры для электромобилей. На эти цели в консолидированном бюджете региона в этом году предусмотрено более 19 миллионов рублей. Субсидии предоставляют на компенсацию 60 % расходов на закупку оборудования, но не более 1,8 миллиона рублей на один объект зарядной инфраструктуры.

Отмечалось, что в Псковской области подвели итоги регионального конкурса среди некоммерческих организаций (НКО) на предоставление субсидий для реализации социальных проектов. Общий бюджет конкурса превысил 17 миллионов рублей, а размер минимальной субсидии составил 860 тысяч.

Кроме того, ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что регион занимает второе место на Северо-Западе по индексу промышленного производства.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 января 2024

Михаил Ведерников и банк «Россия» договорились о партнёрстве в развитии Псковской области
23 января 2024

РСХБ: Энотуризм и глэмпинги – самые популярные направления путешествий по России в 2024 году
23 января 2024

Сертификаты на услугу «Большая гарантия для малого бизнеса» стали доступны для псковских экспортёров
22 января 2024

Испытания уникального сварочного комплекса завершили в Пскове
22 января 2024

О первом музее инженерной мысли и уникальных технологиях на псковских заводах рассказывают в программе «Бизнес-ланч»
22 января 2024

Более 96 млрд рублей держат псковичи на банковских вкладах
22 января 2024

Псковичи начинают использовать электронные сервисы для чаевых
22 января 2024

Каждый пятый работающий пскович дополнительно подрабатывает

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...