Михаил Ведерников и банк «Россия» договорились о партнёрстве в развитии Псковской области

19:21, 23 января 2024, ПАИ

Соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие Псковской области, заключило правительство региона с банком «Россия». Документ подписали губернатор Михаил Ведерников и председатель правления банка Кирилл Кривощёков в ходе рабочей встречи сегодня, 23 января, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Стороны договорились развивать сотрудничество в вопросах социально-экономического развития Псковской области, реализации инвестиционных программ и проектов, укрепления экономического и промышленного потенциала региона.

По словам Кирилла Кривощёкова, Псковская область – это регион с большим экономическим потенциалом в сферах туризма, сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности. Это также один из ключевых транспортных узлов Северо-Западного федерального округа, соседствующий с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. Партнёрство банка и региона создаст новый импульс для экономического роста и процветания Псковской области, отметил он.

Напомним, АБ «Россия» начал работу в июне 1990 года в Санкт-Петербурге и является одним из первых российских частных банков. Он ведёт деятельность в 32 регионах России и имеет представительство в Белоруссии. Банк входит в число первых 20 кредитных организаций РФ, занимая 14-е место по объёму активов.

Ранее сообщалось, что инвесторы в Псковской области смогут получить компенсацию расходов на создание зарядной инфраструктуры для электромобилей. На эти цели в консолидированном бюджете региона в этом году предусмотрено более 19 миллионов рублей. Субсидии предоставляют на компенсацию 60 % расходов на закупку оборудования, но не более 1,8 миллиона рублей на один объект зарядной инфраструктуры.

Отмечалось, что в Псковской области подвели итоги регионального конкурса среди некоммерческих организаций (НКО) на предоставление субсидий для реализации социальных проектов. Общий бюджет конкурса превысил 17 миллионов рублей, а размер минимальной субсидии составил 860 тысяч.

Кроме того, ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что регион занимает второе место на Северо-Западе по индексу промышленного производства.