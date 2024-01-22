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Общество

21 НКО Псковской области получит субсидии на реализацию соцпроектов

Итоги регионального конкурса среди некоммерческих организаций (НКО) на предоставление субсидий для реализации социальных проектов подвели в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Общий бюджет конкурса превысил 17 млн рублей, размер минимальной субсидии составил 860 тысяч рублей.

Максимальную субсидию получат общественное молодёжное движение Псковской области «Лига молодёжи» с патриотическим медиапроектом «Герои земли Псковской» и Псковский областной еврейский благотворительный центр «Хэсэд Ицхак» («Милосердие») с проектом «Национальный костюм в образе куклы». Будет также поддержан Центр спортивного туризма и путешествий с проектом «Псковские туристы. Новые горизонты», школа боевых искусств «Будокан Атэми» с проектом «Нечужие дети. Поддержка семей военнослужащих, участвующих в специальной операции», региональное отделение Союза пенсионеров России с проектом «Живём дыханием одним» и другие НКО.

В прошлом году победителями стали 23 НКО Псковской области.

Напомним, в первом в 2024 году конкурсе Фонда президентских грантов победителями стали семь проектов НКО Псковской области.

Ранее сообщалось, что инвесторы в регионе смогут получить компенсацию расходов на создание зарядной инфраструктуры для электромобилей. Субсидии предоставляют на компенсацию 60 % расходов на закупку оборудования, но не более 1,8 миллиона рублей на один объект зарядной инфраструктуры.

Отмечалось также, что храм Александра Невского стал победителем конкурса Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества в 2024 году. Сумма гранта для реализации проекта «Ковчег Добра» составляет почти пять миллионов рублей. Основная часть субсидии будет направлена на приобретение грузовой машины для нужд центра гуманитарной помощи «БлагоДарю».

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