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Общество

Проектирование работ по благоустройству сквера у «Рижской» начинается в этом году

В этом году начинается проектирование работ по благоустройству сквера у гостиницы «Рижская». «В соцсетях, когда я это публиковал, люди спрашивают, «а что там делать». Видимо, давно там не ходили и не заметили, что там в ужасном состоянии дорожки. Детская площадка там уже повидавшая виды. Поэтому этот парк требует реконструкции. В этом году мы проектируем, в следующем будем полноценно реализовывать», – напомнил глава Пскова Борис Елкин в программе «Оглавление» на «Серебряном дожде».

Состояние дорожек в сквере в удручающем состоянии. Фото: ПАИ

Проект благоустройства сквера у «Рижской» стал одним из победителей онлайн-голосования в 2023 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

В эфире программы Борис Елкин призвал жителей Завеличья в этом году активнее голосовать за проекты благоустройства в своём районе. Так складывается, что жители Запсковья активнее, и все крупные проекты в последние годы сосредоточились именно в этом районе.

Ранее псковичи высказали мнение о благоустроенном в 2023 году парке на Милевке.

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Проектирование работ по благоустройству сквера у «Рижской» начинается в этом году

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