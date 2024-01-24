Более восьми тысяч квадратных метров территории благоустроено в Псково-Печерском монастыре
Более восьми тысяч квадратных метров территории благоустроено в Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
Также уже проложено десять километров электрических, тепловых, канализационных сетей.
Проведено благоустройство Соборной площади и прилегающей к ней улицы Псковской, на которой устроены монастырские ряды.
В настоящее время идёт реставрация церкви Сорока Мучеников Севастийских, построенной в 1817 и 1860 годах.
Также работы идут на других объектах архитектурного ансамбля – башнях, древних храмах, инженерных коммуникациях.
В этом году в монастыре появится полностью обновленная теплотрасса. Также специалисты проводят замену коммуникаций, которые идут транзитом по подвальным помещениям древних сооружений. Кроме того, появятся современные канализация и водопровод, электрические сети.
Более восьми тысяч квадратных метров территории благоустроено в Псково-Печерском монастыре
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