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Более восьми тысяч квадратных метров территории благоустроено в Псково-Печерском монастыре

Более восьми тысяч квадратных метров территории благоустроено в Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Более восьми тысяч квадратных метров территории благоустроено в Псково-Печерском монастыре. Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Также уже проложено десять километров электрических, тепловых, канализационных сетей.

Проведено благоустройство Соборной площади и прилегающей к ней улицы Псковской, на которой устроены монастырские ряды.

В настоящее время идёт реставрация церкви Сорока Мучеников Севастийских, построенной в 1817 и 1860 годах.

Также работы идут на других объектах архитектурного ансамбля – башнях, древних храмах, инженерных коммуникациях.

В этом году в монастыре появится полностью обновленная теплотрасса. Также специалисты проводят замену коммуникаций, которые идут транзитом по подвальным помещениям древних сооружений. Кроме того, появятся современные канализация и водопровод, электрические сети.

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