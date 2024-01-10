Реставрация башен продолжается в Псково-Печерском монастыре

22:53, 10 января 2024, ПАИ

Реставрация башен продолжается в Псково-Печерском монастыре, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»













Работы проходят снаружи и внутри монастыря. Проект предусматривает устройство отмостки, облагораживание прилегающих территорий, проведение дополнительных инженерных сетей, а также скрытие электрических кабелей, которые в настоящее время проходят по крепостным стенам и башням.

Каменные стены с шестью башнями и тремя воротами были построены в 1558–1565 годах, в начале Ливонской войны. Позднее построили ещё четыре башни. Псково-Печерская крепость выдержала двухмесячную осаду отряда войск Стефана Батория в 1581 году и участвовала в приграничных боевых действиях вплоть до конца Северной войны в 1721 году. В настоящее время сохранилось девять башен. На месте Брусовой башни, разрушенной в 1581 году, был построен собор Михаила Архангела.