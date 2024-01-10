Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Реставрация башен продолжается в Псково-Печерском монастыре

Реставрация башен продолжается в Псково-Печерском монастыре, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

  • Реставрация башен продолжается в Псково-Печерском монастыре
    Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»
  • Реставрация башен продолжается в Псково-Печерском монастыре
    Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»
  • Реставрация башен продолжается в Псково-Печерском монастыре
    Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»
  • Реставрация башен продолжается в Псково-Печерском монастыре
    Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»
  • Реставрация башен продолжается в Псково-Печерском монастыре
    Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»
  • Реставрация башен продолжается в Псково-Печерском монастыре
    Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»
  • Реставрация башен продолжается в Псково-Печерском монастыре
    Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»

Работы проходят снаружи и внутри монастыря. Проект предусматривает устройство отмостки, облагораживание прилегающих территорий, проведение дополнительных инженерных сетей, а также скрытие электрических кабелей, которые в настоящее время проходят по крепостным стенам и башням.

Каменные стены с шестью башнями и тремя воротами были построены в 1558–1565 годах, в начале Ливонской войны. Позднее построили ещё четыре башни. Псково-Печерская крепость выдержала двухмесячную осаду отряда войск Стефана Батория в 1581 году и участвовала в приграничных боевых действиях вплоть до конца Северной войны в 1721 году. В настоящее время сохранилось девять башен. На месте Брусовой башни, разрушенной в 1581 году, был построен собор Михаила Архангела.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 января 2024

Псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности
10 января 2024

Реставрация башен продолжается в Псково-Печерском монастыре
10 января 2024

Более 600 обращений поступило в правительство Псковской области из-за аномальных морозов
10 января 2024

В Пскове прошёл «Диалог на равных» с инструкторами центра «Воин»
10 января 2024

Пушкиногорцев просят не парковаться на одной из улиц из-за уборки снега
10 января 2024

Подведены итоги работы Псковской областной инфекционной больницы в новогодние праздники
10 января 2024

Выставка «Бабочки нашего детства» завершит работу в Изборском музее 21 января
10 января 2024

Участники СВО поблагодарили школьников Себежского района за письма и открытки

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...