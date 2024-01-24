Парковку около электрозаправок планируют ограничить в Пскове

14:36, 24 января 2024, ПАИ

Парковку около электрозаправок планируют ограничить в Пскове, сообщил глава города Борис Елкин в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Ко мне уже обращаются люди: говорят, что нужно ограничить парковку около электрозаправки. <...> Необходимо будет в этих местах ограничить парковку, чтобы можно было спокойно парковаться именно на электромобилях», – отметил Борис Елкин.

По его словам, на данный момент заправки для электромобилей в Пскове работают в тестовом режиме, воспользоваться ими можно бесплатно.

«Надо документально решить вопрос обслуживания этих заправок, потому что сам город этого делать не может. И нужно, чтобы было мобильное приложение, которым бы люди могли пользоваться. А после этого как раз будет актуально нанести заправки на карты», – пояснил глава Пскова.

По мнению Бориса Елкина, у электромобилей в Пскове большой потенциал. Кроме того, популярностью электрозаправки, вероятно, будут пользоваться и у туристов, поделился мнением глава города.

«Я сколько с людьми общаюсь, многие думают, что у нас вообще нет электрокаров в городе. Просто те, кто имеет электромобили, живут в основном в частных домах. У них либо заправка во дворе стоит, либо кабель выбрасывают в окно. Хотя я знаю людей, которые и в многоквартирных домах живут и выбрасывают в форточку кабель», – отметил глава города.

Напомним, об установке зарядной станции для электромобилей в Пскове стало известно в августе. Проект удалось реализовать благодаря победе во всероссийском конкурсе с проектом «Сердце Пскова». Также в декабре стало известно, что в 2024 году Псковская область присоединится к пилотному проекту по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта.