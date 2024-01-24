Последний ветеран Великой Отечественной войны умер в Великолукском районе

14:27, 24 января 2024, ПАИ

В Великолукском районе ушёл из жизни последний из проживавших на территории муниципалитета ветеран Великой Отечественной войны Сергей Гостенков. Об этом сообщает газета «Наш путь».

В администрации Великолукского района выразили искренние соболезнования родным, друзьям и близким ветерана. Там подчеркнули, что память о нём всегда будет жить в истории муниципалитета.

Сергей Гостенков родился 31 января 1926 года в деревне Орехново Великолукского района. Одним из ключевых событий в его жизни стала Великая Отечественная война. В ряды Красной Армии его призвали 29 ноября 1943 года.

Сперва Сергей Гостенков служил автоматчиком 359-го запасного стрелкового полка, затем – автоматчиком 60-го стрелкового полка 65-й стрелковой дивизии, которая участвовала в Свирско-Петрозаводской операции, длившейся с июня по август 1944 года и приведшей к выходу Финляндии из участия во Второй мировой войне.

В октябре 1944 года он был тяжело ранен в ногу и по февраль 1945 года находился на лечении в военном госпитале. После этого был комиссован. Затем всю свою жизнь Сергей Гостенков трудился водителем в колхозе «Ленинская искра».

Напомним, что в 2024 году исполняется 79 лет с момента окончания Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что ушёл из жизни последний участник Великой Отечественной войны, проживавший в Усвятском районе, житель блокадного Ленинграда, почётный гражданин муниципалитета, старейший житель деревни Глазуново Григорий Чернышов.