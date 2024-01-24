Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Последний ветеран Великой Отечественной войны умер в Великолукском районе

В Великолукском районе ушёл из жизни последний из проживавших на территории муниципалитета ветеран Великой Отечественной войны Сергей Гостенков. Об этом сообщает газета «Наш путь».

Последний ветеран Великой Отечественной войны умер в Великолукском районе. Фото: газета «Наш путь»

В администрации Великолукского района выразили искренние соболезнования родным, друзьям и близким ветерана. Там подчеркнули, что память о нём всегда будет жить в истории муниципалитета.

Сергей Гостенков родился 31 января 1926 года в деревне Орехново Великолукского района. Одним из ключевых событий в его жизни стала Великая Отечественная война. В ряды Красной Армии его призвали 29 ноября 1943 года.

Сперва Сергей Гостенков служил автоматчиком 359-го запасного стрелкового полка, затем – автоматчиком 60-го стрелкового полка 65-й стрелковой дивизии, которая участвовала в Свирско-Петрозаводской операции, длившейся с июня по август 1944 года и приведшей к выходу Финляндии из участия во Второй мировой войне.

В октябре 1944 года он был тяжело ранен в ногу и по февраль 1945 года находился на лечении в военном госпитале. После этого был комиссован. Затем всю свою жизнь Сергей Гостенков трудился водителем в колхозе «Ленинская искра».

Напомним, что в 2024 году исполняется 79 лет с момента окончания Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что ушёл из жизни последний участник Великой Отечественной войны, проживавший в Усвятском районе, житель блокадного Ленинграда, почётный гражданин муниципалитета, старейший житель деревни Глазуново Григорий Чернышов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













24 января 2024

В Бежаницком районе вручили почётные знаки жителям блокадного Ленинграда

24 января 2024

В России начали дешеветь яйца
24 января 2024

Псковский бизнес-омбудсмен обсудил перспективы сотрудничества с руководителем Росреестра
24 января 2024

Псковская система мониторинга лесных пожаров используется в 50 регионах России
24 января 2024

78 контейнеров современного типа находится на обслуживании псковского «Экопрома»
24 января 2024

95 электронных региональных и муниципальных услуг доступно псковичам
24 января 2024

Кристина Лунёва покинула пост и. о. председателя комитета по молодежной политике Псковской области
24 января 2024

Тратили копейка в копейку – Сергей Грахов рассказал о реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...