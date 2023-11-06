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Умер последний участник Великой Отечественной войны, проживавший в Усвятском районе

Последний участник Великой Отечественной войны, проживавший в Усвятском районе, житель блокадного Ленинграда, почётный гражданин Усвятского района, старейший житель деревни Глазуново Григорий Чернышов скончался на 98-м году жизни 5 ноября. Об этом ПАИ сообщили в администрации Церковищенской волости Усвятского района.

Григорий Чернышов в 95 лет. Фото: газета Усвятского района «Новая жизнь» / Алёна Ходченкова

«Он до последнего был на своих ногах и в здравом уме. Мы запомним его неунывающим, сохранившим чувство юмора, общительным и компанейским. Выражаем искренние соболезнования родным и близким ветерана. Вечная память Григорию Митрофановичу», – отметили в администрации.

Григорий Чернышов в молодости. Фото: газета Усвятского района «Новая жизнь» / Алёна Ходченкова

Отметим, Григорий Чернышов родился в Западной области Витебской губернии Велижского уезда Церковищенской волости. В 14 лет парня направили в Ленинград, в ремесленное училище, на завод № 190 имени Жданова, или Северную судоверфь. Войну встретил в блокадном Ленинграде. С 1 июня 1942 по 12 декабря 1944 года работал на заводе № 207 в Кировском районе Куйбышевской области. Затем был послан в колхоз на уборку хлеба. После был отправлен в Ульяновск, в танковый тяжёлый полк. Там прошёл обучение, получил звание. Потом пришёл приказ – на восток. Эшелон привёз его и сослуживцев в Улан-Батор. Вся армия тогда направилась во внутреннюю Монголию. После войны продолжил службу. Семь лет срочной службы и два года сверхсрочной Григорий Чернышов прослужил на 77-м разъезде, в танковом парке. Демобилизовался из армии в 1953 году в звании старшего сержанта. Домой вернулся к 1 мая 1953 года. Пошёл работать токарем и 41 год им работал: пять лет – в МТС, 12 лет – в «Верном пути» и 24 года – в колхозе «Первое мая». В 1986 году Григорий Чернышов вышел на заслуженный отдых. Но дома не осел – ещё восемь лет отработал на пенсии. И в 1994 году ушёл на пенсию окончательно. Вёл своё хозяйство.

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