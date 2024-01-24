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Виталий Рахманов призвал псковичей не бояться взлома «Госключа»

Можно ли взломать систему «Госключ» и стоит ли этого опасаться жителям Псковской области, рассказал начальник управления цифрового развития и связи правительства региона Виталий Рахманов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Виталий Рахманов призвал псковичей не бояться взлома «Госключа». Фото: Андрей Степанов / «Псковская правда»

«Что касается мобильного телефона, на котором стоит приложение «Госключ», – здесь подход очень простой, как с банковской картой. Конечно, есть люди, которые получают зарплату и бегут снимать деньги, а потом пользуются только наличными. Но если вы пользуетесь хотя бы минимальной цифровой гигиеной, имеете критический склад ума, не бросаете свою банковскую карту где-то и не даёте её данные, то фактически ваши деньги списать нельзя. То же самое и с «Госключом», – сказал Виталий Рахманов.

Мошенникам несравненно проще воспользоваться «человеческим фактором», нежели взломать защищённый сервис, подчеркнул он. «Можете быть спокойными, никто ваши данные не взломает и не заберёт», – заключил Виталий Рахманов.

Напомним, что жители Псковской области с помощью «Госключа» [приложение Минцифры РФ для подписания юридически значимых документов в электронном виде] смогут дистанционно подписывать документы и получать услуги. Это стало возможным благодаря тому, что МФЦ Псковской области вошёл в соответствующий федеральный пилотный проект. Кроме того, систему развития программы обсудили в медиацентре ПАИ.

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Виталий Рахманов призвал псковичей не бояться взлома «Госключа»

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