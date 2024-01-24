Кристина Лунёва покинула пост и.о. председателя комитета по молодежной политике Псковской области

17:04, 24 января 2024, ПАИ

Кристина Лунёва покинула пост и. о. председателя комитета по молодежной политике Псковской области с 23 января. Этот факт в беседе с корреспондентом ПАИ подтвердила сама Кристина Лунёва.

Кристина Лунёва возглавляла Управление общественных проектов и молодежной политики правительства региона, а затем, после преобразования управления в комитет по молодежной политики с октября 2022 года. До этого она занимала должность советника руководителя аппарата правительства Псковской области.