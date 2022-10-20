Кристина Лунёва возглавит областное управление общественных проектов

10:52, 20 октября 2022, ПАИ

И. о. начальника управления общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области назначена заместитель начальника управления Кристина Лунёва. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

С марта 2022 года данный пост занимала Наталья Скачкова, в начале октября покинувшая его по своему желанию. Возглавлявшая управление до Натальи Скачковой Наталья Плявинская ушла с поста в связи с тем, что её назначили руководителем Фонда инвестиционного развития Псковской области.

Ранее Кристина Лунёва занимала должность советника руководителя аппарата правительства Псковской области Сергея Дмитриева, который в конце сентября покинул свой пост в связи с переездом на работу в другой регион.