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Политика

Кристина Лунёва возглавит областное управление общественных проектов

И. о. начальника управления общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области назначена заместитель начальника управления Кристина Лунёва. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона. 

С марта 2022 года данный пост занимала Наталья Скачкова, в начале октября покинувшая его по своему желанию. Возглавлявшая управление до Натальи Скачковой Наталья Плявинская ушла с поста в связи с тем, что её назначили руководителем Фонда инвестиционного развития Псковской области.

Ранее Кристина Лунёва занимала должность советника руководителя аппарата правительства Псковской области Сергея Дмитриева, который в конце сентября покинул свой пост в связи с переездом на работу в другой регион. 

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