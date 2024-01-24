Порядка 10 млрд рублей требуется Псковской области на приведение в порядок водоснабжения и канализации

17:56, 24 января 2024, ПАИ

Порядка десяти миллиардов рублей необходимо вложить, чтобы привести водоснабжение и канализацию в нормативное состояние в Псковской области, сообщил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 24 января.

«Сейчас заканчиваются пусконаладочные работы по станции умягчения воды в Пскове, это один из самых крупных инфраструктурных проектов, реализованных в прошлом году. Не менее важные по значению – станции водоснабжения в Черёхе и в деревне Родина, а также в деревне Андромер Плюсского района строится станция водоподготовки. В этом направлении не получается охватить всё сразу, потому что нужны очень большие средства. Сейчас необходимо вложить ещё восемь-десять миллиардов рублей, чтобы привести водоснабжение и канализацию в нормативное состояние», – рассказал он.

По словам Сергея Грахова, проделана большая работа. Так, в 2023 году завершилась реконструкция станции биохимической очистки воды в Великих Луках, в посёлках Дубрава и Дорожный появились станции водоподготовки с новыми скважинами.

«Сейчас с министерством прорабатываем программу по модернизации коммунальной инфраструктуры, туда попадут сети водо- и теплоснабжения, канализации. Может быть, есть смысл что-то изменить или построить новое, а не просто ремонтировать уже имеющиеся объекты», – подчеркнул гость медиацентра.

В настоящее время идёт строительство магистрального водовода, который позволит обеспечить водоснабжением участки для многодетных семей в Борисовичах и осуществит закольцовку сетей, которые находятся на дальнем Завеличье в Пскове, напомнил Сергей Грахов. Кроме того, магистральный водовод позволит минимизировать количество аварийных отключений, а после них не будет идти ржавая вода.