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Спорт

Великолучанин стал победителем всероссийских соревнований по кикбоксингу

Великолучанин Егор Шедько стал победителем всероссийских соревнований по кикбоксингу «Золотое кольцо», которые прошли в Суздале. Об этом ПАИ сообщил тренер спортсмена Сергей Москалёв.

Великолучанин стал победителем всероссийских соревнований по кикбоксингу. Фото: Сергей Москалёв

Спортсмен провёл три боя и во всех одержал победу. По итогам турнира Егор Шедько обновил своё спортивное звание до кандидата в мастера спорта.

В соревнованиях приняли участие около 800 спортсменов из 35 регионов России.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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