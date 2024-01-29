Великолучанин стал победителем всероссийских соревнований по кикбоксингу

11:13, 29 января 2024, ПАИ

Великолучанин Егор Шедько стал победителем всероссийских соревнований по кикбоксингу «Золотое кольцо», которые прошли в Суздале. Об этом ПАИ сообщил тренер спортсмена Сергей Москалёв.

Спортсмен провёл три боя и во всех одержал победу. По итогам турнира Егор Шедько обновил своё спортивное звание до кандидата в мастера спорта.

В соревнованиях приняли участие около 800 спортсменов из 35 регионов России.

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