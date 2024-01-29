Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в России посетил Невельский район

16:36, 29 января 2024, ПАИ

Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Российской Федерации Даурен Абаев, возглавляющий делегацию, посетил Невельский муниципальный округ в рамках памятных мероприятий, посвящённых 80-летию подвига Героя Советского Союза, уроженки Казахстана Алии Молдагуловой. Об этом сообщает газета «Невельский вестник».

Даурен Абаев посетил Невельский муниципальный округ Фото: Газета «Невельский вестник»

Гостей встречал глава Невельского муниципального округа Олег Майоров.

Участники мероприятия возложили цветы к памятнику Герою Советского Союза Маншук Маметовой и к памятнику военному коменданту Невеля Абылхаиру Баймульдину.

Даурен Абаев поделился впечатлениями от поездки в Псковскую область и, в частности, в Невельский муниципальный округ. Также он рассказал о встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым, на которой участники обсудили перспективы расширения взаимодействия Казахстана и Псковской области.

«Я рад, что вы чтите подвиги наших земляков, которые погибли на вашей земле, и бережно относитесь к памяти героев. Очень рассчитываю, что связи наши будут только крепнуть», – сказал Даурен Абаев.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области и посол Казахстана почтили память советских героев в Новосокольническом районе.