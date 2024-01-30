Дмитрий Быстров – о программе ФКГС: С каждым годом число голосующих растёт

18:50, 30 января 2024, ПАИ

Каждый год количество участвующих в голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жильё и городская среда» увеличивается, заявил глава Островского района Дмитрий Быстров в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

В этом году на конкурсное голосование выдвинуты два проекта, поделился он.

«Первая – общественная территория на улице Пригородной, 12. Там есть такая территория рядом с автовокзалом, где стоит заброшенная разбитая коробка. Вторая – территория на пересечении улиц Меркурьева и 111-й Стрелковой Дивизии, около налоговой», – рассказал гость радиостанции.

Кроме того, он отметил, что каждый год в голосовании за благоустройство территории голосует всё больше островичей.

«Если посмотреть по цифрам – количество участвующих увеличивается с каждым годом. Это хорошо и важно, что они принимают участие в жизни той территории, на которой они сами проживают», – подчеркнул Дмитрий Быстров.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Псковской области отремонтируют 36 объектов благоустройства по программе ФКГС. Кроме того, более 60 волонтёров уже готовы помогать псковичам в голосовании по благоустройству.