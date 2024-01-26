Более 60 волонтёров уже готовы помогать псковичам в голосовании по благоустройству

17:28, 26 января 2024, ПАИ

Уже более 60 добровольцев высказали желание помогать жителям Псковской области голосовать за объекты, участвующие в проекте «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жильё и городская среда», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

В настоящее время набор волонтёров продолжается, подать заявку можно до 30 апреля. Чтобы стать волонтёром, необходимо зарегистрироваться на платформе «Добро.РФ». Стать добровольцем может любой желающий, достигший 14-летнего возраста.

«Если хочешь принять активное участие в развитии и благоустройстве своего города, оставляй заявку и присоединяйся к нашей команде! Волонтёры будут помогать жителям голосовать за проекты благоустройства общественного пространства в их городе: набережные, парки, скверы, улицы, спортивные площадки», – отмечается на платформе «Добро.РФ».

Напомним, в прошлом году жителям региона помощь оказывали 260 волонтёров. Они дежурили у крупных торговых точек и также выезжали на дом по предварительным заявкам.

Отметим, что 2024 году в Псковской области благоустроят 36 территорий. Всего в голосовании по проекту «Формирование комфортной городской среды» участвовало более 80 территорий Псковской области. Жители региона смогли определить те объекты, которые будут благоустроены в следующем году в первую очередь.

Глава Пскова Борис Елкин призвал жителей Завеличья в этом году принимать более активное участие в конкурсе «Формирование комфортной городской среды», когда он будет снова запущен. Он пояснил, что последнее время большинство объектов было реализовано на Запсковье.

Отметим, в 2024 году голосование за объекты благоустройства традиционно пройдёт с марта по апрель.