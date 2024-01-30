Каждый четвёртый россиянин хочет жить лучше других
Впервые за 25 лет каждый четвёртый россиянин хочет жить лучше остальных, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Большинство россиян по-прежнему ориентируются на средний уровень и хотят жить не хуже других, для 12 % примером является европейский и американский уровень жизни, а выживать вынужден каждый десятый опрошенный (с 1998 года этот показатель понизился в два раза). Россиян можно разделить на три группы: те, кто не ждёт изменений (43 %), ждущих роста доходов (28 %) и те, кто ждёт их снижения (24 %). Отмечается рекордно высокая доля оптимистов.
Кроме того, россияне назвали минимальную сумму, которую считают сбережениями: по мнению женщин, накопления начинаются от 365 357 рублей в среднем, у мужчин – от 691 092 рублей.
Ранее сообщалось, что треть россиян уверены в том, что високосный год приносит неприятности.
Слухи о закрытии гинекологического отделения в городской больнице развеяла Марина Гаращенко
Порядка 1,5 млрд рублей направят на здравоохранение в Псковской области в рамках нацпроекта