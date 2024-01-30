Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Каждый четвёртый россиянин хочет жить лучше других

Впервые за 25 лет каждый четвёртый россиянин хочет жить лучше остальных, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Большинство россиян по-прежнему ориентируются на средний уровень и хотят жить не хуже других, для 12 % примером является европейский и американский уровень жизни, а выживать вынужден каждый десятый опрошенный (с 1998 года этот показатель понизился в два раза). Россиян можно разделить на три группы: те, кто не ждёт изменений (43 %), ждущих роста доходов (28 %) и те, кто ждёт их снижения (24 %). Отмечается рекордно высокая доля оптимистов.

Кроме того, россияне назвали минимальную сумму, которую считают сбережениями: по мнению женщин, накопления начинаются от 365 357 рублей в среднем, у мужчин – от 691 092 рублей.

Ранее сообщалось, что треть россиян уверены в том, что високосный год приносит неприятности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 января 2024

Кот Василий из псковского аэропорта нуждается в помощи
30 января 2024

Приём детей первого года жизни проведут островские врачи
30 января 2024

Слухи о закрытии гинекологического отделения в городской больнице развеяла Марина Гаращенко
30 января 2024

Порядка 75 млн рублей запланировано на санавиацию в Псковской области на 2024 год
30 января 2024

Псковский облсовпроф и центр «Волшебный город» продлили соглашение о сотрудничестве
30 января 2024

37 классов закрыто в Псковской области на карантин
30 января 2024

Порядка 1,5 млрд рублей направят на здравоохранение в Псковской области в рамках нацпроекта
30 января 2024

Год семьи открыли в Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...