Каждый четвёртый россиянин хочет жить лучше других

17:17, 30 января 2024, ПАИ

Впервые за 25 лет каждый четвёртый россиянин хочет жить лучше остальных, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Большинство россиян по-прежнему ориентируются на средний уровень и хотят жить не хуже других, для 12 % примером является европейский и американский уровень жизни, а выживать вынужден каждый десятый опрошенный (с 1998 года этот показатель понизился в два раза). Россиян можно разделить на три группы: те, кто не ждёт изменений (43 %), ждущих роста доходов (28 %) и те, кто ждёт их снижения (24 %). Отмечается рекордно высокая доля оптимистов.

Кроме того, россияне назвали минимальную сумму, которую считают сбережениями: по мнению женщин, накопления начинаются от 365 357 рублей в среднем, у мужчин – от 691 092 рублей.

Ранее сообщалось, что треть россиян уверены в том, что високосный год приносит неприятности.